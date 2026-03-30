Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale del club spagnolo sull’ex Inter

Il Getafe ha deciso di puntare ancora su Martin Satriano e ha definito il riscatto dell’attaccante uruguaiano dal Lione. L’ex giocatore di Inter ed Empoli, arrivato in prestito nella finestra invernale, ha convinto il club spagnolo grazie al buon rendimento mostrato al Coliseum. Per lui, infatti, sono arrivati 3 gol in 10 partite ufficiali e 884 minuti complessivi. Il nuovo accordo legherà Satriano al Getafe fino a giugno 2030.

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IL COMUNICATO – «Il Getafe CF e l’Olympique de Lyon hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Martín Satriano al club bluulón fino a giugno 2030.

L’attaccante uruguaiano, arrivato in prestito durante questa sessione di mercato invernale, ha avuto un grande impatto da quando è approdato al Coliseum e ha segnato tre gol contro Villarreal, Real Madrid e Real Betis in 884 minuti giocati in 10 partite ufficiali».