Saviano attacca l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. Ma anche Milan e Juventus però…»

Saviano attacca duramente l’Inter: «Meriterebbe la retrocessione in B. Ma anche Milan e Juventus però…»

Il confine tra sport, cronaca e legalità torna a incendiarsi dopo le nuove e pesanti dichiarazioni di Roberto Saviano, che nella sua ultima diretta Instagram ha nuovamente attaccato l’Inter e il sistema calcio, scatenando un acceso dibattito mediatico. Lo scrittore, già finito al centro delle polemiche per i commenti sull’episodio Kalulu‑Bastoni dell’ultimo derby d’Italia, non ha fatto passi indietro e ha affrontato senza filtri i tifosi nerazzurri collegati, alimentando ulteriormente una discussione che ormai travalica il semplice ambito sportivo.

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Il fulcro delle critiche di Saviano riguarda la gestione dei rapporti tra l’Inter e alcune frange estreme del tifo organizzato, finite negli ultimi mesi sotto la lente della magistratura. Notando nei commenti la presenza di molti sostenitori nerazzurri, l’autore di Gomorra ha scelto l’ironia per aprire il suo affondo: «Ah ci sono ancora i tifosi interisti, che bello», frase che ha immediatamente acceso il dibattito e dato il tono al resto della diretta

PAROLE – «Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter, ma per una furbata dell’Inter di essersi dichiarata immediatamente subito parte lesa dopo aver risolto pagando le problematiche, ma è solo l’inizio».

Le parole di Saviano si sono fatte ancora più dure quando lo scrittore ha evocato l’ipotesi di sanzioni sportive pesanti alla luce degli sviluppi dell’inchiesta milanese. «L’Inter meriterebbe la retrocessione in B per come ha gestito i rapporti con la ’Ndrangheta ed i suoi tifosi». «Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima», ha ricordato Saviano, citando anche il passato del Napoli ai tempi di Genny ‘a Carogna. La chiusura della diretta è un attacco allo sport più amato: «Basta con questi argomenti perché il calcio è marcio».