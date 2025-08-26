Savona via dalla Juve? Interesse del Nottingham Forest: il suo addio potrebbe sbloccare il mercato! Le ultime

Savona via dalla Juve? Interesse del Nottingham Forest: il suo addio potrebbe sbloccare il mercato! Le ultimissime sui bianconeri

L’asse di mercato tra Juventus e Nottingham Forest si conferma tra i più attivi dell’estate. Dopo l’operazione che ha portato il centrocampista brasiliano Douglas Luiz in Premier League, i due club tornano a dialogare per un altro talento bianconero: Nicolò Savona. Il giovane terzino destro classe 2003, cresciuto nel vivaio juventino, è al centro di una trattativa che potrebbe sbloccare definitivamente il mercato in entrata della Vecchia Signora.

Savona verso la Premier League: offerta da 12 milioni

Il Nottingham Forest, club inglese che milita nella massima serie, ha messo sul tavolo una proposta da 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Savona. Il difensore, noto per la sua velocità e capacità di copertura, ha attirato l’interesse degli scout britannici grazie alle sue prestazioni con la Next Gen e alle convocazioni in prima squadra. La Juventus, tuttavia, valuta il cartellino tra i 15 e i 20 milioni, ma la distanza tra domanda e offerta non appare insormontabile. I rapporti consolidati tra le due società alimentano l’ottimismo per una chiusura imminente.

Una cessione strategica per il mercato bianconero

La partenza di Savona rappresenterebbe un’operazione chiave per la Juventus, sia dal punto di vista economico che tecnico. La plusvalenza generata dalla sua cessione darebbe al club la liquidità necessaria per accelerare su altri fronti. In particolare, il direttore generale Damien Comolli punta a chiudere per l’esterno offensivo Edon Zhegrova, ala kosovara del Lille, e per l’attaccante francese Randal Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

Ore decisive per il futuro della rosa di Igor Tudor

Con l’accordo per Savona ormai vicino, la Juventus si prepara a vivere le ore più calde del suo calciomercato estivo. Il tecnico Igor Tudor, noto per il suo calcio aggressivo e verticale, attende rinforzi per completare una rosa competitiva in vista della nuova stagione. Se la trattativa con il Nottingham Forest si chiuderà positivamente, i tifosi bianconeri possono aspettarsi un finale di mercato esplosivo, con due colpi di spessore pronti a infiammare l’ambiente.