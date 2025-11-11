Savona non dimentica la Juve: «La Juventus per me sarà sempre casa. Emozione incredibile segnare al Manchester United»

Savona alla Gazzetta dello Sport: «La Juventus per me sarà sempre casa, adesso però sono concentrato sul Nottingham Forest». Le parole



Nicolò Savona ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex terzino della Juventus, oggi protagonista in Premier League con il Nottingham Forest, ha raccontato la sua esperienza e il percorso che lo sta portando a mettersi in evidenza oltremanica.

GOL – «Mi è capitato di rivederlo più volte nei giorni seguenti, un’emozione incredibile segnare al Manchester United in casa»

EX COMPAGNI E THIAGO MOTTA – «Mi hanno scritto in tanti, ho legato parecchio con Bremer e Perin. Thiago Motta? Non l’ho sentito, ma ci saranno altre occasioni»

JUVE E ADDIO – «La Juventus per me sarà sempre casa, adesso però sono concentrato sul Nottingham Forest, dove sto vivendo un’esperienza bellissima, mi trovo bene con i compagni e l’ambiente inglese mi piace moltissimo. Nel calcio e nella vita bisogna fare delle scelte, io sono contento della mia, ringrazio la mia famiglia e il mio agente che mi hanno supportato»

YILDIZ IN PREMIER – «La Premier la consiglierei a tutti i ragazzi che amano il calcio, sarebbe difficile dire il contrario, quindi anche a Kenan e a qualsiasi compagno»

