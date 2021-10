Inter, Scaloni sull’infortunio di Correa: «Non so se ci sarà con il Perù»

Scaloni fa il punto sull’infortunio di Correa, rischia di saltare Lazio-Inter

L’Inter rischia di non poter avere a disposizione il Tucu Correa per la partita contro la Lazio viste le ultime parole di Scaloni, ct dell’Argentina. L’allenatore dell’albiceleste ha fatto il punto della situazione e non ha dato novità incoraggianti.

LE PAROLE DI SCALONI – «Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo».