Inter, infortunio Correa: il Tucu in contatto con il club. Le condizioni dell’argentino

Joaquin Correa ha avuto un problema con l’Argentina. L’attaccante è in stretto contatto con l’Inter in vista anche della partita contro la Lazio

Nessuna allarmismo su Joaquin Correa dopo il problema accusato negli ultimi giorni dal ritiro dell’Argentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo stesso attaccante argentino ha contattato l’Inter per chiarire le sue condizioni: non si tratta di un guaio al ginocchio, ma un sovraccarico all’adduttore della coscia sinistra e dunque affaticamento.

L’ex Lazio resta comunque in dubbio per la sfida contro i biancocelesti di sabato e tornerà solo venerdì insieme a Lautaro Martinez, direttamente nel ritiro di Roma della squadra di Inzaghi. L’Inter attende nuovi aggiornamenti sul giocatore, con il tecnico piacentino che potrebbe comunque non rischiarlo in vista del prossimi impegni contro Sheriff in Champions e Juventus.

