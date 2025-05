Como, Scaloni esalta Nico Paz: «Ha un futuro enorme. Ritorno al Real? Il mio consiglio è questo»

Le parole di Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, sulle prestazioni di Nico Paz con il Como. Tutti i dettagli in merito

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato a Diario Olé della stagione di Nico Paz con il Como.

NICO PAZ – «Glielo abbiamo preso alla Spagna, l’abbiamo portato da noi, siamo stati intelligenti in questo. Inoltre il ragazzo era contento di venire in Nazionale e ha un futuro enorme».

FUTURO AL REAL– «Io non sono nessuno, ma se il Real Madrid ha un’opzione di recompra per Nico Paz non avrei alcun dubbio. Lo conosco e ha il livello, non solo per giocare nel Real Madrid ma per continuare a crescere. È un giocatore che servirà a qualsiasi allenatore».