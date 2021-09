Scamacca Inter: i motivi del mancato accordo con il Sassuolo

Scamacca è rimasto al Sassuolo dopo essere stato accostato all’Inter: i motivi della decisione

Il mancato arrivo di Gianluca Scamacca all’Inter, attaccante inserito nella girandola di nomi accostati ai nerazzurri dopo la cessione di Lukaku, non è avvenuta per vari motivi.

Due su tutti: in primis il grande pre-campionato svolto da Martin Satriano, che ha convinto Inzaghi a tenerlo tra le fila nerazzure come quinto attaccante, in secondo luogo la volontà del Sassuolo di trattenere lui e cedere Ciccio Caputo, per valorizzare i giovani della rosa. Per queste due ragioni alla fine Scamacca non è divenuto un nuovo calciatore dell’Inter, nonostante l’interesse dei milanesi e di Inzaghi stesso.