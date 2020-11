Scambio Calhanoglu Eriksen: chi ci guadagna tra Milan e Inter

Scambio Calhanoglu Eriksen, dal punto di vista economico l’operazione sarebbe la soluzione migliore sia per il Milan sia per l’Inter

La situazione è la seguente: Calhanoglu vuole un aumento di ingaggio che i rossoneri non sono disposti a concedergli e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero a giugno, mentre Eriksen non rientra più nei paini di Antonio Conte.

Due giocatori praticamente alla fine del proprio ciclo nel Milan e nell’Inter. Entrambi però si trovano bene a Milano e vorrebbero rimanere in Serie A. Si fanno insistenti le voci che vorrebbero i due giocatori a maglie invertite, ma rossoneri e nerazzurri non sembrano convinti dell’operazione.