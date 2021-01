Scambio Sanchez Dzeko, nodo ingaggio: Pinamonti può sbloccare l’affare

Scambio Sanchez Dzeko: il Decreto crescita avvantaggia fiscalmente l’Inter che andrebbe così a perdere qualcosa con l’arrivo di Dzeko. Pinamonti alla Roma può essere la soluzione

Nel tardo pomeriggio di ieri è nato il possibile scambio tra Roma e Inter per Dzeko e Sanchez. A proporlo sarebbero stati i giallorossi intenzionati a piazzare il bosniaco dopo la rottura con Fonseca. Sarebbe un perfetto scambio alla pari, anche dal punto di vista degli stipendi, se non fosse che i nerazzurri sono agevolati dal Decreto crescita con il cileno che permette di avere degli sgravi fiscali.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la chiave potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Andrea Pinamonti che percepisce 2 milioni netti e andrebbe a coprire proprio quella distanza “fiscale”. L’attaccante è in uscita dall’Inter e sarebbe perfetto per Fonseca alla ricerca di una punta di peso.