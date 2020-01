Suso alla Roma, Under al Milan: si può. Le ultime sul dialogo tra le due società per lo scambio di esterni d’attacco

La Roma e il Milan hanno intavolato una trattativa per un possibile scambio che coinvolgerebbe Cengiz Under e Jesus Suso.

La notizia giunge dagli studi di Sky Sport, che specifica come le due parti stiano lavorando per trovare l’intesa per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Il potenziale approdo dello spagnolo in giallorosso non è legato all’operazione Politano.