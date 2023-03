Schmidt avverte l’Inter: «Il Benfica è al livello di Real Madrid e Barcellona»

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato del momento della squadra portoghese in campionato e in Europa

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato a Der Spiegel del momento della squadra portoghese avvertendo l’Inter per la prossima sfida di Champions.

PAROLE – «Il Benfica è al livello di Real Madrid e Barcellona. Siamo uno dei massimi esponenti del calcio, in termini di dimensioni e di storia. Nessuno ha comprato questo club per 4 miliardi di euro e ha iniettato soldi nelle nostre casse all’improvviso. Questo è un club dove la gente risparmia ogni mese per poter andare allo stadio. È un club che deve vendere giocatori ogni anno ed è un club che comprende 20 sport diversi, tutti seguiti con passione».