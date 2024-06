Scozia McKenna: «La Tartan Army ci darà la carica, adesso testa alla Germania» – VIDEO

Scott McKenna, difensore della Scozia, ha parlato in vista dell’inizio degli Europei, che si apriranno proprio con gli scozzesi che affronteranno la Germania padrona di casa. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 "The ambition is to try and get out the group…"



Scott McKenna on Scotland's #euro2024 hopes and the importance of the Tartan Army 🔽 pic.twitter.com/AfnolPjzIT