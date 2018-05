Marchisio cuore Juventus: «È lo Scudetto di un popolo intero» – FOTO

Veterano di casa Juventus, Claudio Marchisio ha scritto un messaggio emozionante su Instagram il giorno dopo la vittoria del settimo scudetto consecutivo: ecco le sue parole

E sono sette! Grande gioia in casa Juventus per il settimo scudetto consecutivo, ottenuto matematicamente ieri dopo il pareggio per 0-0 contro la Roma. Claudio Marchisio, veterano di casa bianconera, ha scritto un messaggio toccante su Instagram: «Non è facile realizzare quello che abbiamo fatto, ma dietro a questi sette scudetti c’è tutto ciò che significa essere Juventus».

Continua Claudio Marchisio: «Uno scudetto non lo si vince ad agosto e neanche a dicembre, ma lo si costruisce giorno per giorno. Per questo mi sento di dire che questo è lo scudetto di un popolo intero. Di chi fa sacrifici, di chi non molla mai, di chi non dà mai nulla per scontato, di chi questi colori li ha impressi nella pelle. Lo abbiamo ripetuto per tutta la stagione, questo è uno scudetto che abbiamo vinto tutti quanti…INSIEME. Ed ora abbiamo il dovere di celebrarlo come merita».