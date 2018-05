La Juventus giocherà a Roma contro la Roma e cercherà di prendere il settimo Scudetto di fila: per Allegri la coppia d’attacco è HD

La Juventus arriva a Roma per la seconda volta in una settimana per prendersi il secondo trofeo in una settimana. Massimiliano Allegri punta sull’artiglieria pesante e schiera la coppia d’attacco titolare, quella formata da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Per andare a vincere lo Scudetto, la Juve si fa dunque in HD e sfida una Roma già certa della qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Alla Juve basta un pari per vincere il campionato, perché ha sei punti sul Napoli e una differenza reti migliore. Addirittura potrebbe permettersi di perdere se il Napoli non vincesse, ma Allegri è stato chiaro e vuole fare punti all’Olimpico. Higuain e Dybala sono avvisati, la coppia deve tornare a segnare assieme e non c’è giornata migliore di oggi per farlo.

Scudetto Juventus, è il giorno buono?

Mercoledì Allegri ha lasciato Higuain in panchina a sorpresa, lo ha fatto entrare contro il Milan solo a risultato acquisito e gli ha lasciato una passerella finale. Higuain però vuole tornare a mordere e a fare gol importanti, visto che in questa stagione è stato criticato da più parti per il minore apporto di reti realizzate. Dybala invece è sulle ali dell’entusiasmo, ha superato il suo record di gol in stagione ed è in formissima, l’attacco della Juventus passerà anche dai suoi piedi. Trentotto dei gol della Juventus sono arrivati da Higuain e Dybala, che stasera cercheranno altre marcature importanti per portare a casa lo Scudetto. Non sembra che accanto alla coppia HD possa giocare Douglas Costa, il brasiliano dovrebbe entrare nella ripresa e provare a spaccare il match come gli è capitato di recente. Il tridente d’attacco della Juventus sarà completato da Mario Mandzukic, probabilmente in una delle sue ultime apparizioni.