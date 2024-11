Scudetto Milan, Stam non ha dubbi: «Fonseca può ancora vincere il tricolore, per la Champions invece...»

Scudetto Milan, l’ex difensore rossoneri Jaap Stam non ha dubbi: «Fonseca può ancora vincere il tricolore». Le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore centrale Jaap Stam, ex Milan, ha parlato di alcuni temi:

PAROLE – «II Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate. Se il Milan può sognare ancora lo scudetto? Sì, perché anche le altre lasceranno punti per strada. Nell’arco di un campionato prima o poi succede da tutti. Non bisogna essere preoccupati o delusi. Questa squadra migliorerà e mostrerà tutte le sue qualità. Quando si cambia allenatore bisogna essere pazienti, ma i giocatori in grado di fare la differenza il Milan li ha. Inter e Milan? Sono i due club con i quali il Milan dovrà competere, anche se la Serie A è più equilibrata rispetto al passato e pure l’Atalanta e la Juventus possono lottare per il titolo. II Napoli per ora è primo con merito perché ha un allenatore bravo come Conte e ha fatto un grande acquisto con McTominay. La rosa è di alto livello e non mi meraviglia che il Napoli sia partito così forte. L’Inter? Simone Inzaghi lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme alla Lazio: mai trovato un altro “pazzo” per il calcio come lui, uno che conosce e studia tutto. La sua passione si riflette nel gioco della sua squadra. È un grande tecnico e ha già vinto con merito diversi trofei. Cosa manca al Milan per riprendere azzurri e nerazzurri? Tempo per lavorare perché il gap non è enorme. Per vincere la Champions, invece, serviranno altri acquisti di qualità».