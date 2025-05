Scudetto, il Napoli mette subito le mani avanti: organizzato già il pullman scoperto per festeggiare! - Calcio News 24

Scudetto, il Napoli mette subito le mani avanti organizzando già subito il pullman scoperto in caso di Scudetto. Ecco l’indiscrezione attuale

Per quanto la lotta Scudetto sia ancora aperta tra Napoli e Inter, i partenopei mettono subito le mani avanti in caso di vittoria del quarto tricolore della loro storia. Zero scaramanzia, zero piedi per terra e tantissimo entusiasmo e consapevolezza.

Infatti secondo quanto riportato da Sport Face, la riunione che si è svolta in Prefettura con il prefetto Michele di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, ha fatto si che il Napoli in caso di Scudetto festeggiasse con il pullman scoperto per tutto il lungomare.