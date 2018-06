La Roma è di nuovo sulle tracce di Sebastian Driussi, il centravanti dello Zenit San Pietroburgo è tornato nella lista del ds Monchi

La Roma si muove sul mercato e cerca attaccanti. Ormai è arcinoto l’interesse per Justin Kluivert, ma nelle ultime ore Monchi è tornato su un nome noto, quello di Sebastian Driussi. L’argentino milita nello Zenit e ha un costo che si aggira intorno ai dodici milioni di euro, può fare sia la prima punta sia l’esterno offensivo e piace sia a Monchi che allo staff tecnico giallorosso. Il prezzo è abbordabile, in più lo Zenit non si è qualificato alla prossima Champions League e questo rende più appetibile la destinazione Roma per Driussi, che da poco ha compiuto ventidue anni.

Driussi non è una novità nella lista di Monchi, anche se in questi primi giorni di mercato il suo nome non era ancora uscito. Il sudamericano piaceva già l’anno scorso quando militava nel River Plate, ma in quell’occasione fu lo Zenit a assicurarsi le sue prestazioni. Al momento non sembra contentissimo di rimanere a San Pietroburgo, ma ha un contratto fino al giugno del 2021. La Roma cerca il colpaccio, anche se per ora le priorità là davanti sono altre e per Driussi c’è tempo.