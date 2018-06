Oguz Kagan Guctekin dopo Cengiz Under, la Roma pesca ancora nella Super Lig turca: da battere la concorrenza dei top club europei per il talento del Fenerbahce

Il calcio turco negli ultimi anni ha sfornato talenti su talenti e dopo Cengiz Under la Roma è pronta ad assicurarsene un altro. Il portale Sabah riporta infatti che Monchi sta monitorando con grande interesse la crescita di Oguz Kagan Guctekin, classe 1999 di proprietà Fenerbahce: il centrocampista ha già trovato spazio in prima squadra nel corso della stagione, 8 presenze per un totale di 140’.

Il sito specializzato turco rivela che lo staff di osservatori della Roma ha seguito da vicino la crescita del mediano, per il quale però bisognerà battere la concorrenza dei top club europei: Kagan piace infatti anche a Manchester City, Arsenal e Bayer Leverkusen. Monchi sta valutando la situazione, pronto a mettere mano al portafoglio: serviranno almeno 8-10 milioni di euro per convincere il Fenerbahce.