Sebastiano Esposito Cagliari, Giuffredi conferma: «La volontà del giocatore è sempre stata quella di venire qui»

Sebastiano Esposito Cagliari, l’agente del talento italiano chiarisce la trattativa con i sardi e le priorità del giocatore.

Il futuro di Sebastiano Esposito sembra ormai delineato: l’attaccante punterà a trasferirsi al Cagliari, come confermato dal suo agente, Mario Giuffredi, in un’intervista esclusiva a Chiamarsi Bomber. L’agente ha spiegato che i contatti con il club sardo erano già avviati da tempo e che la volontà del giocatore è sempre stata chiara:

«Con il Cagliari i contatti erano in corso da più di un mese e l’operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione».

Giuffredi ha sottolineato come la gestione delle trattative sia sempre coordinata tra club e giocatori per trovare la soluzione migliore, evitando fretta e decisioni affrettate. L’attenzione dei dirigenti del Cagliari ora sarà rivolta a definire i dettagli contrattuali e le modalità dell’operazione, con l’obiettivo di completare il trasferimento nel più breve tempo possibile.

L’agente ha anche parlato del percorso di crescita dei fratelli Esposito, considerati tra i giovani più promettenti della sua scuderia, e del ruolo strategico che possono avere nei club che li acquisiscono. In questo contesto, Sebastiano rappresenta un investimento mirato per il Cagliari, che punta a rinforzare il reparto offensivo con un calciatore già pronto e motivato a incidere sin da subito.

Oltre a Esposito, Giuffredi ha fatto il punto anche su altri giocatori di rilievo come Matteo Politano, la cui volontà è di restare protagonista ad alti livelli, e Mattia Zaccagni, il cui futuro dipende dalle dinamiche interne alla Lazio. L’intervista ha così fornito un quadro chiaro delle strategie di mercato dell’agente, mettendo in evidenza le priorità dei giocatori e le possibili mosse nei prossimi giorni.

Per il Cagliari, la chiusura dell’operazione Esposito rappresenterebbe un colpo importante, sia per il presente immediato sia per il progetto tecnico a medio termine, garantendo al club un attaccante giovane, motivato e in grado di integrarsi rapidamente nella rosa per una nuova stagione di Serie A.