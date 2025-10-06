Esposito, l’agente svela il retroscena: il duello di mercato tra Cagliari e Parma e la scelta definitiva

Dal sogno Inter alla sfida di calciomercato: il racconto dell’agente di Esposito tra Cagliari e Parma

Mario Giuffredi, procuratore di Sebastiano Esposito, ha svelato i retroscena del passaggio dell’ex attaccante dell’Inter al Cagliari. Intervenuto al Palermo Football Meeting, l’agente ha raccontato che la trattativa è iniziata già a giugno e ha visto Parma e Cagliari contendersi il giocatore fino all’ultimo istante, in una vera e propria corsa a due per assicurarsene le prestazioni.

L’agente Giuffredi ha svelato che la decisione finale è stata influenzata dalle volontà del calciatore.

PAROLE – «Seba voleva andare fortemente al Cagliari, e noi l’abbiamo accontentato. Se la scelta non è condivisa, il giocatore va dove dico io, non dove dice lui. Così come l’allenatore che sceglie la formazione, se il presidente glielo impone», ha spiegato Giuffredi, rivelando che in questo caso la decisione è stata presa senza conflitti.