Seedorf: «Maradona leggenda dal cuore immenso. Non morirai mai»

Clarence Seedorf, ex centrocampista di Sampdoria e Milan, ha voluto salutare un’ultima volta Diego Armando Maradona, scomparso oggi pomeriggio all’età di 60 anni. Il post dell’olandese.

«Nello stesso imprevedibile modo in cui palleggiavi in campo, ci hai lasciati oggi. Una leggenda, un artista e un’icona dal cuore immenso. Al mondo sarebbe piaciuto averti in giro ancora per molto. Ti ammiro fin da piccolo e ti ricorderò per quegli incredibili ricordi che hai lasciato per me e per tutti i tifosi. Il popolo ti amerà per sempre e la tua eredità non morirà mai! I nostri pensieri vanno alla tua famiglia e che la tua anima riposi in pace. Diego Eterno».