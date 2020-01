Semplici: «Abbiamo giocato con troppa sufficienza, non ce lo possiamo permettere» – VIDEO

L’autocritica di mister Semplici dopo l’uscita di scena della Spal dalla Coppa Italia per mano del Milan – VIDEO

(Dal nostro inviato a San Siro, Mario Labate) – Leonardo Semplici non ha digerito la sconfitta della Spal, eliminata agli ottavi di Coppa Italia dal Milan. Ecco le parole dell’allenatore, intervenuto in zona mista nel post-gara.

«Abbiamo giocato con troppa sufficienza e non ce lo possiamo permettere contro avversari così. Ho cercato di scuotere la squadra e rincuorare tutti all’intervallo, e nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, provando a proporre qualcosa. Queste partite ci devono servire per crescere, ma potevano interpretarla in modo migliore, più spensierato e invece ci siamo fatti condizionare dal momento».