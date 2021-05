Semplici Cagliari: il presidente Giulini ha deciso il futuro dell’allenatore

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sembra sempre più convinto della sua scelta di riconfermare Leonardo Semplici come tecnico rossoblù

Tommaso Giulini sembrerebbe non avere dubbi: confermare Leonardo Semplici come allenatore del Cagliari sarebbe la scelta più giusta da attuare in vista del futuro.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport: dopo la partita di questa sera contro il Genoa e dopo una chiacchierata tra le parti la decisione verrà finalmente presa e annunciata.