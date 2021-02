Semplici Cagliari, Giulini ha scelto lui: incontro imminente LIVE

Leonardo Semplici è il prescelto per sostituire Di Francesco sulla panchina del Cagliari: incontro imminente con Giulini

Leonardo Semplici è il prescelto del presidente Giulini per sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calcionews24, sarebbe imminente l’incontro per definire l’accordo.

Eusebio Di Francesco paga l’ennesima sconfitta in campionato (0-1 contro il Torino) e un andamento che relega il Cagliari in zona retrocessione. L’esonero dunque sembra cosa fatta e il Cagliari si organizza per ripartire con Semplici in panchina.