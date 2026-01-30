Senesi Juve, Ottolini accelera per bruciare la concorrenza: presentata l’offerta al centrale del Bournemouth. Tutti i dettagli

Senesi Juve, proposta ufficiale per anticipare i rivali. Ecco l’offerta al difensore del Bournemouth. Le ultimissime

Mentre l’attenzione mediatica e le preoccupazioni dei tifosi restano concentrate sulle ultime, frenetiche ore di mercato e sui nodi irrisolti legati all’attacco, alla Continassa si lavora con una visione più ampia. La Juventus non si limita alle urgenze immediate, ma porta avanti in parallelo una strategia di programmazione mirata a costruire la rosa del futuro, sfruttando le migliori occasioni internazionali. In quest’ottica, il direttore sportivo Ottolini ha deciso di accelerare su un obiettivo considerato prioritario per la prossima estate: Marcos Senesi.

Senesi-Juve, la proposta bianconera

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha già presentato al difensore argentino un’offerta particolarmente significativa per convincerlo a trasferirsi a Torino a parametro zero. La proposta prevede un contratto quadriennale con uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra studiata per anticipare la concorrenza europea e assicurarsi il giocatore senza dover affrontare aste estive.

Il profilo ideale per la difesa del futuro

Attualmente al Bournemouth, Senesi incarna perfettamente il tipo di difensore che la Juventus vuole inserire nel nuovo ciclo: mancino naturale, dotato di ottima qualità nell’impostazione e di quella aggressività tipica dei centrali sudamericani. L’obiettivo di Ottolini è chiaro: garantire alla squadra un titolare di livello internazionale senza costi di cartellino, liberando risorse da investire su altri reparti.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

