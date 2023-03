Serbia, Vlahovic: «La cosa importante è che abbiamo vinto, il mio gol è stato solo un plus»

Dusan Vlahovic, attaccante della Serbia e della Juventus, ha parlato ieri sera al termine della sfida vinta contro la Lituania

PAROLE – «Siamo contenti di aver vinto, speriamo di continuare così. E’ importante iniziare con un successo, ora pensiamo a lunedì, altra partita importante e con lo stadio pieno. Il gol? Gli attaccanti vivono di gol, quando non segnano non si sentono bene. La cosa importante è che abbiamo vinto, il mio gol è stato solo un plus. E ne sono estremamente contento perché mi dà fiducia. Spero di continuare così, ma soprattutto che lo faccia la squadra».