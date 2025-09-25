Sergio Ramos prova il cucchiaio su rigore: fa una figuraccia e il Monterrey finisce per prenderne 6. L’errore fatale che cambia la storia del match

Una notte da incubo, di quelle che un campione del suo calibro non dimenticherà facilmente. Sergio Ramos, arrivato in estate in Messico per essere il leader del Monterrey, si è trasformato nel protagonista negativo di una delle sconfitte più umilianti della storia recente del club. Il suo errore dal dischetto ha innescato una rimonta clamorosa del Toluca, che si è imposto con un tennistico 6-2.

La sliding door della partita arriva al 20′ del primo tempo. Con il Monterrey in vantaggio per 1-0, Ramos si presenta sul dischetto per il rigore che potrebbe chiudere i conti. Invece di scegliere la potenza, opta per un “cucchiaio” ambizioso ma eseguito malamente: il pallone termina docilmente tra le braccia del portiere avversario, Hugo González.

È l’errore fatale che cambia la storia del match. Quel rigore fallito è la goccia che fa crollare psicologicamente il Monterrey e dà una carica incredibile al Toluca. Tre minuti dopo, al 23′, arriva il pareggio. Da quel momento, è un monologo degli ospiti, che travolgono la squadra di Ramos e chiudono il primo tempo addirittura sul 4-2. Nella ripresa, il Toluca dilaga, fissando il risultato finale sul 6-2 e agganciando proprio il Monterrey al secondo posto in classifica.

Una doppia beffa per il difensore spagnolo, considerato un cecchino dagli undici metri. Ramos, che in carriera ha segnato 35 rigori, non ne sbagliava uno da oltre cinque anni. L’ultimo errore risaliva al novembre 2020, quando ne fallì addirittura due in una partita con la sua Spagna contro la Svizzera. Prima di allora, aveva messo a segno una striscia di 25 rigori consecutivi. Un tentativo di prodezza si è trasformato, per lui e per la sua squadra, in una notte di pura umiliazione.