Florentino Perez sul rinnovo di Sergio Ramos: «Lo adoro, ma il Real Madrid…»

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, Florentino Perez ha parlato anche del rinnovo problematico di Sergio Ramos con il Real Madrid

Quella tra Sergio Ramos e il Real Madrid è una storia infinita e leggendaria con un finale ancora tutto da scrivere.

La penna è nelle mani dell’asso iberico e di Florentino Perez, che nel corso dell’intervento a El Chiringuito si è espresso così: «Amo Sergio Ramos, ma al Madrid siamo in una pessima situazione finanziaria. Nessuno mette soldi in questo club. Lascerà il club? Non ho detto questo… possono succedere molte cose. Noi ci penseremo a fine stagione».