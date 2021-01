Roma, Fonseca: «Pagati gli errori di Ibanez. La Lazio si è chiusa»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby perso contro la Lazio: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «I primi minuti abbiamo giocato bene, poi abbiamo pagato gli errori. Con i due gol iniziali la Lazio è stata favorita, si è chiusa e per noi è diventato difficile recuperare la partita».

IBANEZ – «I due gol sono capitati con Ibanez da situazioni non pericolose. Lazzari ha fatto una buona partita e non siamo stati in grado di trovare soluzioni. Ma è dipeso tutto dal primo tempo».

ATTEGGIAMENTO – «Non è mancato coraggio questa sera. Dovevamo far girare meglio la palla creando più occasioni da gol. Ma gran parte del merito va agli avversari, capaci di giocare molto bene in contropiede. Dovevamo prepararci meglio nel chiudere gli spazi».