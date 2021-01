Serie A, al via la prima di ritorno: il quadro della giornata. Stasera Torino-Fiorentina

Inizia il girone di ritorno nel campionato di Serie A: si parte stasera con Torino-Fiorentina, chiude il turno la Roma

La Serie A è pronta a ripartire dopo il giro di boa e lo farà con il week-end lungo. Le partite in tv inizieranno infatti da stasera e ad aprire le danze sarà la delicatissima sfida tra due delle principali delusioni, sinora, di questo campionato.

Alle 20:45 infatti, la Fiorentina di Prandelli farà visita al Torino di Nicola che dopo l’esonero di Giampaolo ha bisogno disperato di punti salvezza dopo averne sperperati fin troppi sin qui a dispetto di un organico costruito con altre ambizioni, come del resto quello della viola, più tranquilla, ma comunque parecchio attardata rispetto alla parte di classifica che le competerebbe.

Menu ricchissimo invece per un sabato a forti tinte tricolore: scenderanno in campo infatti una dopo l’altra le tre squadre più concretamente in lotta per lo scudetto. Apre il Milan capolista, ospite del Bologna alle 15 al Dall’Ara. Subito dopo, toccherà alla Juve, di scena a Genova contro la Sampdoria alle 18:00. Chiude l’Inter, che alle 20:45 in esclusiva DAZN se la vedrà con il Benevento di Filippo Inzaghi.

Le altre big scenderanno invece in campo nel pomeriggio di domenica, dopo che lo Spezia aprirà ospitando l’Udinese nel lunch match delle 12:30. Riflettori puntati sul big match Atalanta-Lazio (ore 15:00) e sul tentativo di riscatto del Napoli di Gattuso, protagonista alle 18:00 al Maradona contro il Parma. Alle 20:45 la Roma ritrova il Verona, dopo il pasticcio della prima di campionato. Chiudono il quadro Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa, entrambe in programma alle 15:00.