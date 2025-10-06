Ultime Notizie
Serie A, anticipi e posticipi fino a fine gennaio: date e orari con scelte a sorpresa
Serie A, anticipi e posticipi fino a fine gennaio: date e orari con scelte a sorpresa dalla 13esima fino alla 22esima giornata di campionato
Un inverno di fuoco per la Serie A. La Lega Calcio ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata, delineando un periodo ricco di big match che indirizzeranno la corsa allo scudetto.
Si parte subito forte a fine novembre con un weekend da brividi: sabato 29 spicca Milan-Lazio, seguita domenica 30 da Roma-Napoli. Per il Napoli di Conte sarà un vero tour de force, che proseguirà la settimana successiva con la supersfida al Maradona contro la Juventus (7 dicembre).
Dicembre si chiuderà con un altro scontro di cartello, Juventus-Roma, in programma sabato 20. Gennaio non sarà da meno, con Inter-Napoli l’11 e un’incredibile domenica 25 che vedrà in campo prima Juve-Napoli (spostata alle 18:00) e poi Roma-Milan.
Da segnalare, infine, che le partite di Inter, Napoli, Bologna e Milan che verranno saltate per la Supercoppa Italiana saranno recuperate in un turno infrasettimanale straordinario a metà gennaio.
13ª giornata
- Como-Sassuolo: Venerdì 28 novembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
- Genoa-Verona: Sabato 29 novembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Parma-Udinese: Sabato 29 novembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Juventus-Cagliari: Sabato 29 novembre 2025, 18:00 (Dazn)
- Milan-Lazio: Sabato 29 novembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
- Lecce-Torino: Domenica 30 novembre 2025, 12:30 (Dazn)
- Pisa-Inter: Domenica 30 novembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Atalanta-Fiorentina: Domenica 30 novembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
- Roma-Napoli: Domenica 30 novembre 2025, 20:45 (Dazn)
- Bologna-Cremonese: Lunedì 1 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
14ª giornata
- Sassuolo-Fiorentina: Sabato 6 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Inter-Como: Sabato 6 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
- Verona-Atalanta: Sabato 6 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
- Cremonese-Lecce: Domenica 7 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
- Cagliari-Roma: Domenica 7 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Lazio-Bologna: Domenica 7 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
- Napoli-Juventus: Domenica 7 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
- Pisa-Parma: Lunedì 8 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Udinese-Genoa: Lunedì 8 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
- Torino-Milan: Lunedì 8 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
15ª giornata
- Lecce-Pisa: Venerdì 12 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
- Torino-Cremonese: Sabato 13 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Parma-Lazio: Sabato 13 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
- Atalanta-Cagliari: Sabato 13 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
- Milan-Sassuolo: Domenica 14 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
- Fiorentina-Verona: Domenica 14 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Udinese-Napoli: Domenica 14 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Genoa-Inter: Domenica 14 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
- Bologna-Juventus: Domenica 14 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
- Roma-Como: Lunedì 15 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
16ª giornata
- Lazio-Cremonese: Sabato 20 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
- Juventus-Roma: Sabato 20 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
- Cagliari-Pisa: Domenica 21 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
- Sassuolo-Torino: Domenica 21 dicembre 2025, 15:00 (Dazn/Sky)
- Fiorentina-Udinese: Domenica 21 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
- Genoa-Atalanta: Domenica 21 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
- Napoli-Parma: Mercoledì 14 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
- Inter-Lecce: Mercoledì 14 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Verona-Bologna: Giovedì 15 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
- Como-Milan: Giovedì 15 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
17ª giornata
- Parma-Fiorentina: Sabato 27 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
- Lecce-Como: Sabato 27 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Torino-Cagliari: Sabato 27 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Udinese-Lazio: Sabato 27 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
- Pisa-Juventus: Sabato 27 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
- Milan-Verona: Domenica 28 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
- Cremonese-Napoli: Domenica 28 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
- Bologna-Sassuolo: Domenica 28 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
- Atalanta-Inter: Domenica 28 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
- Roma-Genoa: Lunedì 29 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
18ª giornata
- Cagliari-Milan: Venerdì 2 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Como-Udinese: Sabato 3 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
- Genoa-Pisa: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Sassuolo-Parma: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Juventus-Lecce: Sabato 3 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
- Atalanta-Roma: Sabato 3 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Lazio-Napoli: Domenica 4 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
- Fiorentina-Cremonese: Domenica 4 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Verona-Torino: Domenica 4 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
- Inter-Bologna: Domenica 4 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
19ª giornata
- Pisa-Como: Martedì 6 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Lecce-Roma: Martedì 6 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
- Sassuolo-Juventus: Martedì 6 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Bologna-Atalanta: Mercoledì 7 gennaio 2026, 18:30 (Dazn/Sky)
- Napoli-Verona: Mercoledì 7 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
- Lazio-Fiorentina: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Parma-Inter: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Torino-Udinese: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Cremonese-Cagliari: Giovedì 8 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
- Milan-Genoa: Giovedì 8 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
20ª giornata
- Como-Bologna: Sabato 10 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Udinese-Pisa: Sabato 10 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Roma-Sassuolo: Sabato 10 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
- Atalanta-Torino: Sabato 10 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Lecce-Parma: Domenica 11 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
- Fiorentina-Milan: Domenica 11 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Verona-Lazio: Domenica 11 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
- Inter-Napoli: Domenica 11 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Genoa-Cagliari: Lunedì 12 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
- Juventus-Cremonese: Lunedì 12 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
21ª giornata
- Pisa-Atalanta: Venerdì 16 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Udinese-Inter: Sabato 17 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Napoli-Sassuolo: Sabato 17 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
- Cagliari-Juventus: Sabato 17 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Parma-Genoa: Domenica 18 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
- Bologna-Fiorentina: Domenica 18 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Torino-Roma: Domenica 18 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
- Milan-Lecce: Domenica 18 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Cremonese-Verona: Lunedì 19 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
- Lazio-Como: Lunedì 19 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
22ª giornata
- Inter-Pisa: Venerdì 23 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Como-Torino: Sabato 24 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Fiorentina-Cagliari: Sabato 24 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
- Lecce-Lazio: Sabato 24 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
- Sassuolo-Cremonese: Domenica 25 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
- Atalanta-Parma: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Genoa-Bologna: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
- Juventus-Napoli: Domenica 25 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
- Roma-Milan: Domenica 25 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
- Verona-Udinese: Lunedì 26 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
Infortuni Parma, ansia per quel giocatore. Oggi esami importanti per lui
Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica