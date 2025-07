Serie A in Australia: via libera della FIGC per Milan-Como a Perth. Il Consiglio Federale ha dato parere positivo alla Lega

Una partita di Serie A giocata ufficialmente in Australia. Quella che fino a poco tempo fa sembrava un’utopia, si avvicina a diventare una storica realtà. Il Consiglio Federale della FIGC ha dato il suo parere positivo alla richiesta della Lega Serie A di disputare la partita Milan Como a Perth, nel weekend del 7-8 febbraio 2026. Si tratta del primo, fondamentale passo di un iter complesso che necessita ancora del via libera della federazione australiana, della confederazione asiatica, della UEFA e, soprattutto, della FIFA.

La proposta nasce da un’esigenza specifica, come spiegato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha trasformato una necessità in un’opportunità di visibilità globale per il calcio italiano. «È arrivata questa proposta aperta, come altre. Abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a FIGC, UEFA e FIFA. Serviranno poi le autorizzazioni delle federazioni asiatica e australe. È un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi. Stiamo provando a portare avanti questa ipotesi perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un’altra quadra. C’è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in un’opportunità: far conoscere il campionato italiano all’estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine ma penso di sì».

L’ostacolo più grande è sempre stato rappresentato dalle norme della FIFA, storicamente contraria a far disputare partite di campionati nazionali fuori dai confini. Tuttavia, il contesto sta rapidamente cambiando. Una causa vinta negli Stati Uniti da Relevent Sports ha aperto una breccia, spingendo la stessa FIFA a istituire un gruppo di lavoro per rivedere le proprie regole. La Lega Serie A, forte di questo nuovo scenario e in trattativa per giocare la partita all’Optus Stadium di Perth, attende ora con fiducia che la FIFA approvi a breve un nuovo regolamento, passaggio indispensabile per trasformare il progetto in realtà e dare il via alla prima, storica trasferta intercontinentale della Serie A.