Serie A, Dazn metterà altre due partite di Serie A in chiaro: i dettagli

La piattaforma streamig ha a disposizione altre due partite della Serie A in chiaro entro la fine del campionato: Atalanta-Inter e Roma-Juventus

Il bando per il ciclo 2024-2029 della Serie A prevede 5 partite trasmesse in chiaro per ogni stagione sportiva e fino a questo momento DAZN ha trasmesso Milan–Napoli, Lazio–Inter e Juventus-Milan. Attualmente la piattaforma streaming ha a disposizione altri due slot da qui a fine campionato per trasmettere in chiaro le partite di Serie A.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, le prossime partite che verranno trasmesse in chiaro saranno il match fra Atalanta e Inter (29^ giornata) e fra Roma e Juventus (31^ giornata). In attesa dell’ufficialità saranno queste due le partite in chiaro entro la fine della stagione del campionato 2025/2025.