 Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 11ª giornata di campionato: tutti i dettagli
Serie A

Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’11ª giornata di campionato: tutti i dettagli

moviola

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’11ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:

SERIE A – DESIGNAZIONI 11° GIORNATA

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI    h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:       SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MASSA

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

INTER – LAZIO    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AURELIANO

