Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 11ª giornata di campionato: tutti i dettagli

Serie A
Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’11ª giornata di campionato: tutti i dettagli
Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo
Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’11ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:
SERIE A – DESIGNAZIONI 11° GIORNATA
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
Classifica Assist Serie A 2025/2026: Vandeputte e Nico Paz in vetta
Classifica marcatori Serie A 2025/2026: chi sarà il capocannoniere?
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...