Serie A femminile: il Milan aggancia la Juve, notte fonda Pink Bari

Serie A femminile: il Milan espugna Verona e per una notte aggancia la Juve al 1° posto. Vince il Sassuolo con l’Empoli, cade il Pink Bari e la salvezza…

L’undicesima giornata di Serie A femminile si apre con la vittoria del Milan contro l’Hellas Verona: allo stadio Olivieri decide Natasha Dowie, tornata al gol dopo ben tre mesi (ultima rete contro l’Inter nel derby presso il Centro Sportivo Vismara con doppietta il 18 ottobre 2020). Le rossonere agganciano momentaneamente così la Juventus capolista per una notte, quest’ultima impegnata domani contro il team di Attilio Sorbi.

Cade il Pink Bari contro la Florentia, 0-1 (19′ Dongus). La situazione, ora, non è delle migliori. A Napoli sarà fondamentale vincere. In caso contrario, anche complice un calendario sulla carta assai difficile, la salvezza potrebbe risultare tutt’altro che una passeggiata. Toscane, per il momento, quinte davanti a Roma, Fiorentina e Inter.

Grande vittoria del Sassuolo, 3-0, che conferma di essere la terza forza di questo campionato. Decidono la gara Dubcova, Pirone e nel recupero Monterubbiano. L’Empoli non registra il salto di qualità e domani il quarto posto è decisamente a rischio.