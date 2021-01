Serie A femminile: si riparte con Hellas Verona-Milan e Inter-Juve

Serie A femminile: dopo la Supercoppa Italia, torna il campionato. Si comincia sabato con Hellas Verona-Milan e Sassuolo-Empoli, seguono…

Dopo la Supercoppa Italia, in cui ha trionfato in finale la Juventus 2-0 sulla Fiorentina, torna a distanza di un mese la Serie A femminile.

Si parte sabato 16 gennaio con Hellas Verona-Milan: le rossonere cercano il riscatto dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa. Di fronte, però, si troveranno una formazione tutt’altro che sprovveduta. I precedenti favoriscono il team di Ganz, con esiti minimi (0-1 sia nel 2018 con Morace sia lo scorso anno con l’attuale tecnico friulano), decisi dalla solita Valentina Giacinti.

Calcio di inizio ore 12:30.

Poco dopo vi sarà Sassuolo-Empoli e Florentia-Pink Bari, ore 14:30: il primo è uno scontro diretto per il terzo posto. Le emiliane partono favorite ma il team toscano ha sorpreso tutti sino a questo momento in qualità di prestazioni e carattere. Il secondo sembra apparentemente scontato, ma le baresi vogliono costruire la propria salvezza, ora o mai più.

Domenica spicca Inter-Juventus. La Vecchia Signora, fresca di trionfo a Chiavari, vuole tenere a distanza il Diavolo, ma l’Inter è pronta a farle uno sgambetto: Marinelli e compagne a caccia di continuità.

Nel pomeriggio Fiorentina-San Marino e Roma-Napoli concludono l’undicesima giornata. La Viola per tenere ancora un piccolo barlume di speranza chiave Champions League, la Lupa in cerca di conferme dopo l’ottima gara disputata contro le bianconere poco meno di una settimana fa. Di contro le titane tentano l’impresa al Gino Bozzi per restare aggrappate al terzultimo posto e la squadra partenopea tenta il cosiddetto miracolo sportivo. Ancora cinque giorni e si riparte!