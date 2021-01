Serie A femminile: sabato alle ore 14:30 il Pink Bari ospiterà la Florentia San Gimignano, gara importante per ottenere punti salvezza e approfittare…

Sabato il Pink Bari sfiderà la Florentia San Gimignano nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A femminile. Le pugliesi non conquistano punti dalla prima giornata, quando tra le mura amiche batterono il Napoli 1-0, attualmente fanalino di coda.

GARA DA VINCERE PER TRE BUONI MOTIVI

Contro le toscane servirà una grande gara per conquistare una vittoria che avrebbe il sapore di salvezza, approfittando magari delle sfide delle tre rivali impegnate con team particolarmente complicati: Hellas Verona-Milan, Fiorentina-San Marino e Roma-Napoli.

Martinovic e compagne, però, sono un avversario relativamente ostico e attualmente in buona forma fisica: sono sette i punti conquistati nelle ultime quattro gare: frutto di due vittorie con Inter e Empoli, un pareggio al Tre Fontane contro la Roma (unico in trasferta in questa prima parte di stagione) e una sconfitta con la Juventus.