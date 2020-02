 Serie A femminile, la 16ª giornata: sfide Champions e salvezza

La Serie A scende in campo per la 16esima giornata, ultima prima dellla lunga sosta: tutte le gare

Ultima giornata di Serie A femminile prima della lunga pausa per le Nazionali. Nel 16esimo turno, sfide di livello che potranno dire molto in ottica scudetto e Champions, ma tante anche le gare decisive per la salvezza.

La giornata comincia con l’Inter impegnata contro la Pink Bari: dopo la sconfitta nel Derby con il Milan e in quello d’Italia, le nerazzurre vogliono tornare alla vittoria. Si prosegue con la gara tra l’Hellas Verona e la Juventus Women. Le gialloblù stanno vivendo un momento difficile, ma contro le bianconere proveranno a tornare alla vittoria per conquistare la salvezza.

Domenica si disputa la sfida di spicco della 16esima giornata: quella tra Milan e Fiorentina, entrambe a pari punti al secondo posto dietro la Juve. Dopo la gara in Coppa Italia, le due squadre si ritrovano, pronte a sfidarsi per la Champions. La Roma, che continua a sperare nel secondo posto, scende in campo contro il Sassuolo. L’Empoli Ladies, fresco di nuovo presidente (Rebecca Corsi), ospita il Tavagnacco, che in settimana ha cambiato allenatore. La giornata si chiude con la sfida fondamentale in ottica salvezza tra Florentia e Orobica, ferma ad un punto.