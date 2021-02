Serie A femminile: la Juventus travolge l’Empoli, ne approfitta la Roma

Serie A femminile: la Juventus travolge l’Empoli di Spugna 3-0. Le toscane perdono, così, il quarto posto a vantaggio della Roma, che rifila un poker al…

Doveva essere la rivincita empolese, invece, si trasforma in un dessert bianconero: la Juventus vince 0-3 in terra toscana e consolida sempre più il primato in classifica, distaccando momentaneamente il Milan di sei punti, impegnato domani contro il San Marino. Decidono la gara Hurtig e Girelli (doppietta).

Le ragazze di Spugna non vincono tra le mura amiche dal match del 17 ottobre 2020 (1-0) contro il Napoli. Danno addio al quarto posto in classifica, occupato, ora, dalla Roma di Betty Bavagnoli straripante in quel di Bari: secondo 0-4 dopo quello in Coppa Italia contro la Florentia San Gimignano (Bartoli, Lazaro, Giugliano, Andressa).

Quest’ultima ha battuto l’Hellas Verona, rimontando la rete del vantaggio veneto della solita Bragonzi. Replica Nilsson con una straordinaria doppietta: le neroverdi sono settime ma la quarta posizione dista soli tre punti. Al contrario le gialloblu rischiano di scivolare nella zona rossa, che dista momentaneamente sei punti, ma le prossime due sfide con Inter e Roma potrebbero complicare ulteriormente le cose.

