Serie A femminile: vincono Fiorentina e Milan, alla Juve il derby d’Italia

La 15esima giornata di Serie A femminile si conclude con la vittoria bianconera nel derby d’Italia. Ecco il racconto del turno

Prosegue la corsa al titolo di campionesse d’Italia anche nella Serie A femminile. Nella 15esima giornata vincono sia Milan che Fiorentina, ma la pressione non spaventa la Juve, che nella sfida di domenica batte l’Inter nel derby d’Italia. Goleada per la Roma e vittorie pesanti in ottica salvezza per Florentia e Empoli.

Nella prima sfida di giornata, la Florentia conferma il suo momento positivo, battendo la Pink Bari e ottenendo punti importanti in ottica salvezza, che ora sembra prendere sempre più forma. Il Milan, invece, ne fa quattro sul campo del Tavagnacco, confermandosi in piena lotta per un posto in Champions.

La Roma, con sei gol, batte l’Hellas Verona, che sta vivendo un periodo poco felice. La Fiorentina risponde al Milan e vince, battendo il Sassuolo, tornando a pari punti delle rossonere in classifica. L’Empoli, invece, si rialza dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia con la Juve e vince 3-0 contro l’Orobica, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ultima con un solo punto.

Nell’ultima sfida della giornata, la Juventus Women scende in campo a Vinovo contro l’Inter. La gara, equilibrata nel primo tempo, vede il dominio netto delle bianconere nel secondo, capaci di portare a casa una vittoria per 5-1 e di riportarsi in classifica a +6 sulle inseguitrici.