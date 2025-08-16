Serie A, secondo OPTA l’Inter è favorita: ecco la classifica prevista per la prossima stagione di campionato

Serie A, secondo OPTA ecco chi vincerà il prossimo scudetto! Le ultime sulla stagione: ecco chi è la squadra favorita per il titolo

La stagione di Serie A 2025/26 è alle porte e i pronostici iniziano già a delineare i possibili scenari. Tra i più attesi ci sono quelli di OPTA, che tramite il proprio modello statistico ha provato ad anticipare la classifica finale del campionato. Il verdetto dei dati è chiaro: la squadra da battere sarà l’Inter di Cristian Chivu, considerata la principale candidata allo scudetto.

Il club nerazzurro viene indicato al primo posto grazie alla qualità della rosa, alla profondità in tutti i reparti e all’esperienza accumulata negli ultimi anni. Nonostante un finale amaro nella passata stagione, la nuova Inter ha mostrato subito segnali convincenti nelle amichevoli estive, con giocatori come Lautaro Martinez, Thuram e il giovane Pio Esposito pronti a garantire alternative e soluzioni offensive di alto livello. A ciò si aggiungono gli innesti di mercato e la fiducia riposta in Chivu, tecnico ritenuto capace di valorizzare tanto i campioni affermati quanto i giovani emergenti.

Alle spalle dei nerazzurri, OPTA vede il Napoli di Antonio Conte al secondo posto: i partenopei vengono considerati i rivali più pericolosi, grazie al carattere e all’esperienza del tecnico salentino, spesso protagonista di grandi cavalcate in Serie A. Terza posizione per la sorprendente Atalanta di Gasperini, ormai stabilmente ai vertici e in grado di proporre un calcio solido ed efficace.

A completare la zona Champions ci sarebbe la Roma di Daniele De Rossi, davanti a due colossi come Juventus (quinta) e Milan (sesto). Per entrambe, secondo i dati, sarà una stagione di rincorsa piuttosto che da protagoniste assolute.

La Lazio, oggetto principale del focus, verrebbe collocata al settimo posto. Un piazzamento che garantirebbe comunque l’Europa, ma che non consentirebbe ai biancocelesti di restare stabilmente nel gruppo delle prime sei. Nella top 10 trovano spazio anche Bologna, Fiorentina e Torino, tutte pronte a confermarsi nella parte sinistra della classifica.

Naturalmente il campo potrà ribaltare i pronostici, ma il segnale di OPTA è netto: la Serie A 2025/26 parte con l’Inter in prima fila, la squadra da battere per tutti.