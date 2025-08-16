Serie A, la Lazio pronta per la nuova stagione di campionato. Gila: «Abbiamo qualità e talento. Quest’anno l’obiettivo è questo…»

Serie A, Gila pronto per una nuova entusiasmante stagione di campionato: le parole del difensore spagnolo dei capitolini

La nuova Lazio si presenta ai nastri di partenza della Serie A con una missione precisa: rialzarsi dopo una stagione amara e tornare in Europa. Lo scenario è cambiato: niente coppe quest’anno, solo il campionato. Una condizione che, secondo molti, potrà trasformarsi in un vantaggio.

A fissare la rotta è stato Mario Gila, difensore centrale spagnolo intervistato da Radio Marca. Niente proclami, solo obiettivi concreti: «Abbiamo qualità e talento. Quest’anno non giocare in Europa ci permetterà di allenarci meglio e affrontare ogni gara con più intensità. L’obiettivo è tra Conference ed Europa League. Se dovessimo centrare la Champions sarebbe davvero incredibile».

La lucidità del 24enne racconta bene il momento della Lazio. Una squadra che non può permettersi distrazioni e che dovrà sfruttare ogni dettaglio per costruire una stagione positiva. Fondamentale sarà la guida di Maurizio Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste dopo settimane di incertezze. Per Gila, il tecnico è «speciale e con idee chiare», in grado di trasmettere mentalità e identità.

Il calendario offrirà subito partite delicate e il derby contro la Roma sarà lo snodo cruciale. Lo spagnolo lo ha detto chiaramente: «È la partita più importante in tutta Italia. Vincere significherebbe dare una spinta enorme a tutto l’ambiente».

Accanto agli obiettivi di squadra ci sono anche quelli personali. Gila resterà alla Lazio nonostante le sirene di mercato, soprattutto quelle provenienti dal Real Madrid. Per lui l’obiettivo è conquistarsi spazio e riconquistare la nazionale spagnola: «La mia prima convocazione è stata una delle gioie più grandi della mia carriera. Lavoro ogni giorno per riviverla».

La Lazio, dal canto suo, vuole ripartire da basi solide: esperienza, giovani in crescita e l’energia di un ambiente che vive di passione. L’obiettivo realistico è agganciarsi alle prime sette della classifica. I sogni, invece, restano aperti.