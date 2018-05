Moviola Sampdoria-Napoli e Var, primo tempo: rete annullata a Mertens in apertura

Moviola Sampdoria-Napoli e Var: subito un episodio da segnalare nella gara in corso al ‘Ferraris’. Al 5° minuto di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mertens va in rete da pochi passi; l’arbitro viene richiamato dal Var per verificare il tocco di testa di Albiol e la potenziale posizione irregolare dell’attaccante belga. Dopo il silent-check, l’arbitro Gavillucci annulla la marcatura del Napoli per fuorigioco di Mertens; se l’attaccante belga è oltre la linea, pare però che il tocco di testa che precede la sua battuta a rete sia del difensore blucerchiato Andersen. Decisione, dunque, che lascia dubbi.

Moviola Sampdoria-Napoli e Var, gli episodi contestati della gara valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018 diretta da Claudio Gavillucci della sezione di Latina

Moviola Sampdoria-Napoli e Var, gara che si sta giocando in questi istanti allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018. La sfida è diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni e Alfonso Marrazzo. Quarto ufficiale Antonio Giua della sezione di Olbia, con Davide Massa e Stefano Alassio addetti al Var.

16 le gare fin qui dirette in Serie A dal fischietto classe 1979: 73 ammonizioni, 1 espulsione per doppia ammonizione e 9 rigori assegnati. Un precedente con la formazione di Marco Giampaolo, la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo, e un incrocio stagionale con il Napoli, la vittoria per 1-0 con la Spal.