Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data

Serie A, oggi l’annuncio degli orari delle ultime giornate di campionato: si va verso tutte le partite alla stessa ora; e in caso di spareggio Scudetto

La Lega Serie A annuncerà oggi gli orari della 37ª giornata, con una soluzione molto probabile: nove partite in contemporanea domenica alle 20.45, per garantire equità nelle sfide decisive per scudetto, Champions e salvezza. Tuttavia, si valuta anche l’ipotesi di anticipare a orari diversi i match che coinvolgono la zona retrocessione, oppure quelli legati alla corsa tricolore, tenendo conto della sicurezza pubblica e degli interessi televisivi. In particolare, Parma-Napoli è centrale, incrociando le sorti della capolista e quelle di una squadra ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Nel frattempo, si fa strada l’eventualità di uno spareggio scudetto tra Napoli e Inter, che si disputerebbe domenica 25 maggio, con la necessità di anticipare a giovedì 22 gli incontri decisivi dell’ultima giornata (Napoli-Cagliari e Como-Inter). La sede dello spareggio, da regolamento, sarebbe San Siro, ma motivi di ordine pubblico potrebbero spostarlo all’Olimpico. La decisione finale sui calendari sarà presa dopo i risultati della 37ª giornata.