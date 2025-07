Serie A: ecco il nuovo regolamento per il recupero delle partite nella prossima stagione! I dettagli

Serie A: ecco il nuovo regolamento approvato per il recupero delle partite nella prossima stagione! Tutti i dettagli

Il Consiglio della Lega Serie A ha approvato oggi un’importante revisione del regolamento, valida a partire dalla stagione 2025/26. Le nuove norme riguardano il recupero delle partite non iniziate e la prosecuzione di quelle interrotte, sia nel massimo campionato che nel torneo Primavera 1. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e tempestività nella gestione degli imprevisti.

Partite sospese: recupero entro 24 ore

Le gare rinviate per maltempo, problemi tecnici o altri eventi di forza maggiore verranno recuperate il giorno successivo. Sono previste eccezioni solo in caso di impegni ravvicinati, sosta per le Nazionali o sanzioni disciplinari. Anche le partite interrotte riprenderanno seguendo questo principio: soltanto i minuti restanti e dal punto esatto dell’interruzione.

Date flessibili, ma fuori dalla FIFA

Se non fosse possibile giocare il giorno dopo, il match verrà riprogrammato nella prima data disponibile, evitando finestre FIFA e periodi di sovrapposizione con altri impegni sportivi. Questo per tutelare il calendario delle squadre e garantire la regolarità del torneo.

Chi può scendere in campo

Nel proseguo di una gara interrotta potranno giocare solo i calciatori già tesserati al momento dello stop, con l’aggiunta di massimo tre nuovi innesti per ciascuna squadra. Le sostituzioni già avvenute resteranno valide. Una regola che influenzerà strategie e scelte tattiche di allenatori esperti come Allegri e Sarri.

Verso un campionato più trasparente

Con queste misure, la Lega Serie A intende rendere il torneo più gestibile, equo e prevedibile. Una mossa in linea con le migliori pratiche delle principali leghe europee, per offrire a tifosi e professionisti un prodotto sempre più moderno e competitivo.