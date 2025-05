Serie A, quando lo Scudetto si decide all’ultima giornata: dal diluvio di Perugia al 5 maggio

Serie A, lo Scudetto si decide negli ultimi novanta minuti: è successo solo 27 volte nella storia del campionato italiano: i precedenti

Venerdì sera Napoli e Inter si giocano lo scudetto all’ultima giornata, con i partenopei avanti di un punto e favoriti, ma con la tensione alle stelle. Secondo le previsioni, a Napoli il cielo sarà coperto, sereno invece a Como: piccoli segnali che evocano grandi ricordi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, nessuno dimentica il 14 maggio 2000, quando un nubifragio sospese Perugia-Juve e regalò lo scudetto alla Lazio. Anche allora, Inzaghi e Conte erano duellanti a distanza, oggi lo sono ancora: ruoli invertiti, stesso pathos. Nella storia della Serie A, lo scudetto si è deciso all’ultima giornata 27 volte: solo in quattro casi, come potrebbe accadere ora, l’inseguitrice ha avuto la meglio. Ma mai la capolista ha perso il titolo in casa all’ultimo turno, come rischia ora il Napoli al Maradona contro il Cagliari. Le probabilità sorridono agli azzurri, ma il calcio italiano ha già vissuto epiloghi beffardi e clamorosi ribaltoni.

Tre episodi restano scolpiti nella memoria: nel 1967, l’Inter di Herrera crollò a Mantova su un errore del portiere Sarti e consegnò il titolo alla Juve; nel 1973, il Milan di Rocco affondò a Verona (5-3), superato ancora dai bianconeri; e nel 2002, l’Inter di Ronaldo perse 4-2 con la Lazio e fu scavalcata da Juventus e Roma. Proprio in quel match, segnò anche un ispirato Poborsky, che il giorno prima aveva promesso il successo all’amico Nedved. Oggi, il copione è pronto per un nuovo finale imprevedibile: il Napoli sogna il quarto scudetto della sua storia, l’Inter punta al sorpasso, e lo spettro dello spareggio incombe. Emozioni, pioggia e ricordi: la tradizione della volata tricolore si arricchisce di un nuovo, attesissimo capitolo.