Serie A, nuovo incontro in Lega per discutere dei calendari

La Lega Serie A si riunirà nella tarda mattinata per discutere in Assemblea della questione legata ai calendari.

Il problema, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è la quantità di gare tra campionato e Coppe. Milan, Juve, Inter e Roma si sono schierate per una A a 18 squadre, ipotesi scartata dalla maggioranza e contestata. Altre idee potrebbero essere un cambio formato con due giorni e non più uno soltanto con playoff e playout.