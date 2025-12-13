Risultati Serie A Women, pomeriggio di rimonte nella nona giornata: colpo Fiorentina in casa del Como, derby in goleada all’Inter, la Juve batte il Napoli nel finale!

Risultati Serie A Women, pomeriggio di rimonte nella nona giornata: 12 gol in 3 partite! Vincono Fiorentina, Juve e Inter contro Como, Napoli e Milan

Tanto spettacolo nei primi tre match della 9ª giornata di Serie A Women, che si è aperta con 12 gol in tre gare, promettendo sin da subito grande spettacolo.

Alle 12.30, infatti, Fiorentina e Juventus si sono imposte in rimonta su Como e Napoli, mentre poco più tardi è stata l’Inter a imitare le dirette concorrenti al titolo, ribaltando il punteggio in casa del Milan nel derby.

Vero e proprio colpo in ottica campionato per la Fiorentina, che sotto 1-0 dopo 28 minuti per il gol di Chidiac contro le comasche, pareggia in chiusura di tempo con Tryggvadottir e ribalta nella ripresa il match con la doppietta di Catena, subentrata all’infortunata Hurtig al 12’. Le Viola, andate a segno due volte tra 67’ e 76’, sigillano così il 3-1, con la squadra di Pinones-Arce che supera proprio il Como in classifica e si prende il 2° posto con 17 punti, a -2 dalla Roma, in campo alle 18.

A Biella, dove è scesa in campo la Juventus Women, allo stesso orario di Como–Fiorentina, le ragazze di Canzi ribaltano il Napoli di Iennaco per 2-1. Le partenopee, andate in vantaggio al 39’ con Kozak, non riescono a mantenere il punteggio nella ripresa, con Beccari che in avvio sigla subito l’1-1 e Cambiaghi che al 86’ inventa il 2-1 decisivo, permettendo alle bianconere di agganciare la stessa Fiorentina al 2° posto.

Avanti 1-0 dopo 9 minuti con Dooren, anche il Milan non riesce a mantenere il punteggio e contro l’Inter di Piovani crolla 1-5 in rimonta. Le nerazzurre portano a casa il derby dopo un primo tempo equilibrato, pareggiato con Andres al 19’, grazie alla goleada della ripresa, aperta dal gol di Csiszar al 49’ e proseguita dalla tripletta di Bugeja, che si sblocca in campionato, dove non segnava dallo scorso 4 ottobre, con tre reti ai minuti 58, 63 e 82.

Con questo successo l’Inter scavalca il Milan e si prende il 4° posto alle spalle di Fiorentina e Juventus, con 15 punti, gli stessi del Como sconfitto dalle Viola.