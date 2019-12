Serie B, Benevento da record: mai così tanti punti a metà stagione

Serie B, continua a volare il Benevento di Filippo Inzaghi che ieri ha battuto l’Ascoli imponendosi per 4-0

Squadre in campo ieri per quanto riguarda il campionato di Serie B. Ancora una vittoria del Benevento di mister Inzaghi che si è imposto per 4-0 sull’Ascoli. Tripletta di Sau incontenibile e poi la rete di Tuia a fissare il punteggio.

Con la vittoria di ieri i giallorossi cono arrivati a quota 46 punti. Un vero e proprio record per i giallorossi mai così in alto e con così tanti punti a metà stagione.